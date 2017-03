PP, PSC i C's fan front comú per vendre que Europa avala la reforma del TC

Última actualització Diumenge, 12 de març de 2017 18:30 h

L'unionisme surt en tromba a defensar la versió oficial del Gobierno

9 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Populars, socialistes i ciutadans s'uneixen per donar suport a la versió oficial del govern de Rajoy que intenta vendre que la Comissió de Venècia ha emès un "informe favorable" sobre la reforma del Tribunal Constitucional i que "avala" aquesta reforma.

Malgrat la claredat de l'organisme del Consell d'Europa, que considera que atribuir al tribunal la responsabilitat de fer complir les seves pròpies sentències i donar-li capacitat penal i sancionadora "és una excepció" a Europa, PSC, PP i C's han donat suport al missatge del Gobierno que ha emès un comunicat que diu "avalar" la reforma del constitucional.

El PP obeeix

Ben ràpid ha sortit el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, per acusar el Govern de "fer el ridícul" en l'intent de "donar la volta" a l'informe de la Comissió de Venècia. De fet, Albiol ha culpat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de voler "confondre la realitat amb els seus propis desitjos" en voler veure un 'toc d'atenció' del Consell d'Europa al govern espanyol per la reforma de la Llei Orgànica del TC. "Puigdemont i el seu govern estan molt desesperats, se senten molt sols al món i a Europa i fan el ridícul amb aquestes afirmacions que el que pretenen és donar-li la volta a un informe que avala les reformes fetes pel govern de Rajoy i que deixa clar que no es poden celebrar referèndums al marge de la legalitat".

El PSC més servil

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Eva Granados, considera que l'informe de la Comissió de Venècia que avalua la reforma del Tribunal Constitucional és "un tot d'alerta als dos governs", ja que recorda a la Generalitat que "les sentències s'han d'acatar" però alhora indica que no ha de ser el mateix Tribunal Constitucional l'encarregat de perseguir els incompliments.

C's i la seva dèria per donar la raó al poder

No podia faltar el partit taronja, sense cap poder d'influència en el Gobierno i amb Rajoy passant olímpicament dels compromisos que varen arribar per a la investidura, intenta servir d'alguna cosa donant la raó a l'Estat. Li ha tocat parlar en nom del partit al portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, que no només defensa que el Consell d'Europa 'avala' la reforma del TC i que la versió crítica que s'explica als mitjans són "tergiversacions i trilerisme que es fa des de Catalunya".

Notícies relacionades