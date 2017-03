Jiménez Losantos intenta exculpar Franco de la Guerra Civil i assenyala les eleccions de 1936

Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 10:05 h

El periodista 'ultra' també torna a fer circular la teoria de la conspiració de l'11-M 13 anys després

Federico Jiménez Losantos torna a treure el cap per afirmar en una columna d’opinió del diari El Mundo que la Guerra Civil Espanyola no va ser culpa del cop d’estat feixista de juliol de 1936. L’impulsor d’esRadio defensa que les eleccions del febrer d’aquell any van estar manipulades perquè les forces d’esquerres van “robar” 50 escons al centredreta. Un fet que, segons ell, hauria canviat el color del govern que es va formar i “la sinistra campanya guerracivilista que reivindicava el cop d’Estat del 34 hauria quedat desbaratada”.

Jiménez Losantos, però, no explica com la suposada tupinada de l’esquerra es va dur a terme tenint en compte que estava a l’oposició. El controvertit periodista justifica els seus arguments en el llibre 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, on dos historiadors alimenten la teoria. A més, en el mateix article, aprofita per aplaudir un reportatge d’El Mundo d’abril de 2004, titulat ‘Els Forats Negres de l’11-M’, en què es continuava fent circular la teoria de la conspiració que apuntava a ETA com a autora dels atemptats a diversos trens de Madrid un mes abans.