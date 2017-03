El tracte de TV3 als casos judicials de CDC poden haver fet ‘saltar’ el seu director

Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 11:35 h

Vicent Sanchis substituirà Jaume Peral, que només ha estat un any al càrrec

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit cessar el fins ara director de TV3, Jaume Peral, i substituir-lo pel periodista Vicent Sanchis. El consell de govern de l’organisme ho ha decidit aquest matí, segons informa l’ACN. Tot i que encara no se saben els detalls de la decisió, algunes informacions de la ‘Corpo’ apunten a directe!cat que hi hauria malestar entre les files del PDeCAT per la cobertura dels últims casos de presumpta corrupció de CDC. Això hauria precipitat la marxa de Peral i el reemplaçament per un professional més proper a l’òrbita convergent com és Sanchis.

TV3 va obrir l’informatiu del migdia del passat 25 de febrer amb una informació provinent d’Antena 3 que afirmava que un empresari apuntava directament Artur Mas en el cas ‘3%’ per primera vegada. Ara bé, en cap moment s’ha fet ressò de les sospites d’irregularitats al PSC en la gestió del Consell Comarcal del Barcelonès en l’última dècada, com va apuntar. La cobertura del judici del cas Palau de la setmana passada hauria estat la gota que fa vessar el vas.Amb tot, el PP va atiar el foc contra la CCMA en la sessió de control de divendres passat de l’organisme pel seguiment de l’actualitat judicial del país. Com a resposta, la presidenta en funcions de la ‘Corpo’ va etzibar : “M'agradaria que a una televisió que paguem tots els ciutadans amb els impostos de tots com és TVE hi poguéssim veure processos judicials com el cas Gürtel o l'operació Púnica i fossin plurals com ho som nosaltres”. Entre els motius que podrien haver dut al cessament de Peral, que només ha estat un any en el càrrec, també es podria trobar l’audiència de la televisió pública, que continua a la baixa. L’any 2016, ‘La Teva’ salvava el lideratge a Catalunya l’últim dia de l’any i per la mínima.