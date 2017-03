Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 12:55 h

El dirigent de CSQEP creu que el relleu al capdavant de la televisió pública catalana és una amenaça a la independència dels seus professionals"

La notícia del canvi de cromos en la direcció de TV3 ha suscitat reaccions de tot tipus a les xarxes socials. A Twitter, alguns s’han felicitat per la notícia, mentre que d’altres la criticaven perquè la neutralitat de TV3 es podria veure amenaçada. Una de les reaccions més 'sobreexcitades', però, ha estat la del president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell.

El dirigent comú ha fet una sèrie de piulades per lamentar la notícia que ha obert de manera contundent: “Algú deia que TV3 estava perdent imparcialitat a favor del ‘procés’? Amb Vicent Sanchis potser tindrem una tertúlia permanent sobre el tema...”. A més, en una altra piulada s’ha referit als treballadors de ‘La Teva’: “Posar un tertulià processista - habitualment sobreexcitat - al capdavant de TV3 amenaça la independència dels seus professionals”.Lluís Rabell també s’ha arriscat a afirmar de manera categòrica per què s’ha decidit cessar Jaume Peral per posar Vicent Sanchis al capdavant de la televisió pública del país: “En temps de ‘postveritats’, dominar el relat és primordial. Volen posar TV3 al servei de les aventures processistes dels propers mesos”. El diputat de la CUP Albert Botran també ha criticat la decisió: “Sense justificació; amb membres direcció CCMA "caducats" i Presidenta en funcions; i una nova llei en camí. Així, no”.