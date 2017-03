Escòcia desafia el Regne unit i vol tornar a votar aquest 2018

Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 14:15 h

Nicola Sturgeon, confirmat que ha demanat celebrar un segon referèndum sobre la independència

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia, ha confirmat que ha demanat celebrar un segon referèndum sobre la independència i que vol que es faci entre la tardor del 2018 i la primavera de l'any següent. El vist-i-blau de Westminster és necessari per a permetre un nou referèndum vinculant. Des d'Anglaterra ja s'havia dit que amb l'últim referèndum no es podria tornar a votar en dècades.

Escòcia ho té clar i vol tornar a votar després que les promeses fetes des de Westminster no s'hagin complert. Des de Londres, per a guanyar el referèndum, es va prometre l'oro i el moro als Escocesos i, finalment, tot ha quedat en paper mullat un cop va guanyar el 'No' a la independència. El fet que Escòcia tingués un resultat totalment diferent de la consulta sobre el Brexit, ha accelerat la decisió de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de voler tornar a convocar un referèndum. La primera ministra, Theresa May, fins ara ha evitat dir si concedirà el permís per a una votació.



El Brexit, clau



De fet, tal com demà. Theresa May, intentarà avui que la Cambra Baixa del país aprovi la proposta de llei que li permetria activar l’Article 50 del Tractat de Lisboa, que regula el procés de dos anys perquè qualsevol estat membre abandoni la unió. De fet, tal com explica MesEconomia.cat , el Brexit podria començar



Segons l'eurodiputat independentista, Ramon Tremosa, el 2n referèndum escocès es podria fer unilateralment, ja que Scotish Natioonal Party el voldria celebrar abans que es faci el Brexit però els tories de Londres el voldrien després.



Les condicions han canviat



Les condicions del 2014 han canviat”, ha explicat Sturgeon, recordant que en aquella ocasió un 55% dels escocesos van votar a favor de seguir dins del Regne Unit però que arran del ‘Brexit es poden veure “arrossegats fora de la UE contra la seva voluntat”. “Qualsevol camí que triem a partir d’ara, l’hem d’haver decidir nosaltes”, ha advertit.



S'ha girat a truita i ara, el que passi a Catalunya durant els pròxims mesos també podrà ser clau per l'assoliment de la independència d'Escòcia.





Notícies relacionades