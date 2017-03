La sentència del TSJC obliga el Govern a activar ja la legalitat catalana

Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 13:50 h

Les inhabilitacions a Mas, Ortega i Rigau deixen en via morta les escasses opcions de pactar el referèndum

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau acaben de ser condemnats per desobediència per haver organitzat el 9N. L’expresident ha estat inhabilitat per 2 anys, mentre que l’exvicepresidenta assumeix una pena d’un any i nou mesos sense poder ocupar càrrecs públics, i l’exconsellera d’Ensenyament ha rebut una pena d'un any i sis mesos. El veredicte podria significar una empenta a l’independentisme com ja va provocar la retallada de l’Estatut el 2010. A més, tanca la porta a fer el referèndum pactat i no deixa alternativa al govern que activar la legalitat catalana si vol fer realitat el compromís de posar les urnes per un plebiscit autodeterminista.

Notícies relacionades

Ho acaba d’anunciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també ha imposat una multa de 36.500 euros a Mas, 30.000 euros a Ortega i 24.000 euros a Rigau. Així, la justícia espanyola creu que el govern de la Generalitat va desobeir el Tribunal Constitucional per organitzar el 9N, però ha absolt els tres acusats del delicte de prevaricació. La sentència no és ferma, ja que està subjecte a un recurs de cassació davant el Suprem, així que les multes no s’hauran d’executar de moment si hi ha recurs. Ara bé, a priori, la inhabilitació podria entrar en vigor ja encara que el cas arribi al Suprem. L’article 6.2b de la llei electoral espanyola diu que “els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les Institucions de l’Estat quan la mateixa hagi establert la pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a feina o càrrec públic en els terminis previstos en la legislació especial”. Mas, Ortega i Rigau han estat condemnats per desobediència, que es podria considerar un delicte contra l'Administració Pública. La polèmica està servida.