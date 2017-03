L'unionisme s'humiteja gràcies al TSJC

Els socialistes creuen que és una sentència lògica

El portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, ha afirmat que la sentència del 9-N és "una conseqüència lògica de desobeir el Tribunal Constitucional". En aquest sentit, en declaracions a la Sexta, Hernando ha demanat a l'expresident Artur Mas, a l'exvicepresidenta Joana Ortega i a l'exconsellera Irene Rigau que "respectin i acatin" la decisió del TSJC. El portaveu socialista ha afegit que "les lleis s'ha de complir i les sentències s'han d'obeir".

Ciudadanos: Adéu al referèndum

El portaveu de Ciudadanos al Parlament, Carlos Carrizosa, ha opinat aquest dilluns que la sentència tanca la porta a un nou referèndum. "Ara ja saben que estaven cometent una il·legalitat. Aquesta sentència tanca definitivament tots els dubtes respecte a la possibilitat legal de repetir un 9-N", ha constatat en roda de premsa. Carrizosa també ha augurat que si Mas, Ortega i Rigau van presentar-se durant el judici com si fossin els "salvadors de la pàtria", ara pretendran ser "màrtirs". "Catalunya no necessita ni una cosa ni l'altra", ha avisat. El portaveu de la formació taronja ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions "si no sap sortir del laberint en què s'ha ficat".

Pel PP, l'Estat de dret funciona

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha assegurat que la sentència demostra que la Justícia "posa cadascú al seu lloc" perquè "ningú està per sobre de la llei i ningú pot intentar trencar la convivència entre catalans sense que al final l'Estat de dret funcioni". En roda de premsa a la seu del carrer Génova, Casado ha assegurat que la seva formació considera que fruit d'aquesta sentència "tots els espanyols i catalans han de tenir la certesa que no existirà la impunitat" i que malgrat que alguns el 9-N del 2014 van pensar que els que incomplien la llei no tindrien conseqüències "avui poden veure que la justícia s'obre pas". "A Espanya no es jutja ningú per les seves idees polítiques sinó per incomplir la llei", ha dit.

ICV hi fica cullerada

El coordinador nacional d'ICV, David Cid, ha instat el president del PDeCAT i expresident de la Generalitat, Artur Mas, a abandonar "temporalment" les funcions d'expresident mentre no s'aclareixin els presumptes casos de corrupció al voltant de CDC. "Mas ha de deixar la política per la corrupció i no pel 9-N", ha assegurat Cid en roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit. "Tenim molt clar que no es pot judicialitzar la política, però tampoc es pot donar cobertura a la corrupció", ha reblat Cid just el dia que el TSJC ha sentenciat sobre el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel procés participatiu, i coincidint també amb l'arrencada del procés judicial pel 'cas Pretòria'. En aquest context, Cid creu que Mas ha de deixar d'exercir les funcions com a expresident i "per tant, no té cap sentit que segueixi al capdavant de l'oficina d'expresident".

Silenci còmplice del govern espanyol

El govern espanyol ha evitat comentar la sentència i ha expressat el seu "màxim respecte per la independència de la justícia i per l'Estat de Dret" després que s'hagi donat a conèixer condemna. Fonts de l'executiu de Rajoy asseguren que el govern espanyol "no valora ni comenta cap sentència judicial". "El govern mostra el màxim respecte per la independència de la justícia i per l'Estat de dret que és garantia de les llibertats i drets dels ciutadans", apunten. L'executiu espanyol deixa la resposta en mans del PP, que valorarà a Barcelona i Madrid la sentència.