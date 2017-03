Primera reacció de Puigdemont a la sentència del 9N: ‘dard’ a la democràcia espanyola

El president de la Generalitat ha piulat: “El meu TL ho fa coincidir, i la comparació encara és més punyent. Quin error! Quina diferència amb les democràcies consolidades i saludables”. En el ‘tweet’ ha adjuntat una captura de pantalla del seu timeline (TL) de Twitter on es veuen, un darrere l’altre, els dos grans titulars del dia: la sentència del TSJC i la decisió de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de tirar endavant un segon referèndum d’independència Durant la roda de premsa posterior, i al costat de Mas, Ortega i Rigau, ha dit que el procés surt "reforçat" del dia d'avui. A més, ha donat una visió optimista de la situació actual: "Si hem arribat fins aquí és perquè hem superat tota mena d’obstacles i aquest no nomes el superarem, sinó que estimularà tota aquella gent que tingui dubtes a tirar endavant".

