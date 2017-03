Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 15:35 h

"Portarem el cas ala justícia europea"

Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega han dut a terme una roda de premsa per valorar la sentència del TSJC que els condemna pel cas 9N. L'expresident de la Generalitat ha assegurat que la democràcia de l'estat espanyol és de fireta i no ha pogut evitar comparar la situació catalana amb l'escocesa. A més, ha assegurat que "ens volien de genolls" i seguim més dempeus que mai. També ha conclòs que a Espanya es persegueixen els ciutadans per les seves idees polítiques.

ACN Barcelona .- L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha denunciat aquest dilluns, després de conèixer la seva condemna i la de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, que a l'Estat espanyol "la llei no és igual per a tothom". Per a Mas, la decisió del tribunal demostra que a Espanya "es persegueix la gent per les seves idees", donat que el govern de l'Estat "s'ha fet un tip d'incomplir sentències del TC i mai ha passat res", i en canvi ara a ells els condemnen per defensar "unes idees que no els agraden". En aquest sentit, ha anunciat que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem, però admet que no té massa confiança que la decisió del TSJC sigui rectificada. És per això que té "l'esperança" posada en la justícia europea, a la que ha confirmat que acudiran si es ratifica la seva condemna al Suprem. A més, la inhabilitació decretada impedeix, de moment, que es pugui presentar a unes eleccions. Però en ser preguntat si serà candidat del PDeCAT, Mas ha matisat que "no, segons la legislació espanyola".





















