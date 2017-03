Les dades demoscòpiques demostren que CSPQ no representa els seus votants

La situació, a més a més, és encara més distant a l'hora de respondre sobre el suport al referèndum unilateral, ja que un 52,9% està a favor d'aquest, mentre que només un 36,8% afirma que només el vol si aquest és acordat amb l'Estat. Tot i que la majoria de votants de CSQEP està en contra de la independència de Catalunya (55,2%) i només un 33,3% està a favor, les dades demostren que hi ha una gran majoria a favor del dret a decidir, encara que aquest s'exerceixi sense pactar amb Espanya.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal