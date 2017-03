La sentència del TSJC posa entre les cordes el discurs dels comuns

Última actualització Dilluns, 13 de març de 2017 18:30 h

Colau veu "molt greu" que s'inhabiliti per posar urnes i avisa que "judicialitzar un conflicte polític és enquistar-lo"

El discurs dels comuns que pretén fer creure que és possible pactar un referèndum amb Espanya ha quedat del tot deslegitimat, si no ho estava ja, després de la sentència que s'ha fet pública avui del TSJC que condemna a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel cas 9N. Tímidament, l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha fet una primera reflexió sobre la sentència a través de Twitter.

Els arguments de la via del pacte amb l'Estat dels comuns es desplomen com els pètals d'una rosa pansida i en procés de putrefacció. El context actual genera incertesa entre els creadors del discurs de la "nova esquerra" d'Ada Colau. L'alcaldessa ha considerat aquest dilluns "molt greu" que en una democràcia "es jutgi i s'inhabiliti polítics per posar urnes". "Judicialitzar un conflicte polític és enquistar-lo", ha afegit. Colau ha fet una primera reacció sobre la sentència del 9-N a través d'una piulada des del seu compte personal de Twitter. L'expresident Artur Mas ha estat condemnat a dos anys d'inhabilitació, l'exvicepresidenta Joana Ortega a un any i nou mesos, i l'exconsellera Irene Rigau a un any i mig.

Com era d'esperar, i donant encara més legitimitat al moviment independentista que l'alcaldessa no combrega, després d'aquesta piulada, l'alcaldessa ha rebut una allau de crítiques d'espanyolistes recalcitrants, entre ells el regidor ultra de Ciudadanos a Sitges, criticant que es posicioni en contra de la sentència.





És molt greu que en una democràcia es jutgi i s'inhabiliti polítics per posar urnes. Judicialitzar un conflicte polític és enquistar-lo #9N — Ada Colau (@AdaColau) 13 de març de 2017

