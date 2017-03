La ‘caverna’ vol més ‘sang’ contra l’independentisme i ja apunta a l’article 155

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 08:45 h

Editorials i opinadors de Madrid creuren que la sentència és curta

Guifré Jordan @enGuifre - La premsa de Madrid volia més ‘sang’. Els mitjans de comunicació més rancis, coneguts com la ‘caverna’, lamenten aquest matí que la condemna contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau s’ha quedat curta. Creuen que les inhabilitacions haurien d’haver estat més contundents –el fiscal demanava deu anys per a l’expresident, cosa que al final ha quedat en dos– i l’editorial de l’ABC ja apunta al següent objectiu: l’article 155.

El diari ho deixa clar: “El camí s’aclareix perquè l’Estat de dret derroti el procés separatista i el govern [espanyol] es carregui de raons per a, arribat el cas, demanar al Senat l’aplicació de mesures especials de protecció constitucional. És a dir, l’article 155 de la Constitució”. Així, el rotatiu vol accions més contundents i deixa implícita a la seva portada una decepció perquè la pena contra el president del PDeCAT podria haver estat més alta: “El 9N els surt més car a les restes de Convergència que a Artur Mas”. En el mateix diari, l’opinador Ignacio Camacho expressa un sentiment “agredolç”, perquè “deixa la sensació d’un preu barat per a l’arrogant vistositat del desafiament i algun dubte sobre l’eficàcia de l’estratègia jurídica del govern”.Més explícit per lamentar el ‘poc’ càstig ha estat l’editorial d’El Mundo, que titula: “Una condemna testimonial per un greu desafiament a l’Estat”. El diari arriba a dir que “el TSJC ha establert un perillós precedent amb una sentència sobre l’organització de la consulta independentista del 9 de novembre de 2014”. A més, diu que “quelcom tan greu” com el procés participatiu “s’ha saldat” amb “una sentència molt generosa” i creu que Mas, a la pràctica, “es com si no hagués estat condemnat”.En la mateixa línia, La Razón també creu que el correctiu per a Mas, Ortega i Rigau és “poc”, mentre que El Español diu que “la condemna és tan lleu que redobla la transcendència de la decisió que prengui el Suprem en el judici a Homs”. Eduardo Inda compara la sentència contra Mas amb la d’Urdangarin per curta, mentre que Jiménez Losantos creu que és una “condemna ridícula”.