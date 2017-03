La pel·lícula premonitòria que va veure Artur Mas just abans de conèixer la sentencia

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 09:50 h

Joana Ortega diu que la sentència li dóna forces per tornar a la política

Artur Mas ha afirmat en una entrevista a El Món a RAC1 que ahir a primera hora encara no sabia que poques hores després es coneixeria la sentència pel cas 9N. Així, ha explicat que el dia abans, diumenge, va veure una pel·lícula que va acabar sent premonitòria desconeixent tot allò que estava a punt de venir. El film era Invictus, que narra els primers anys després de l’apartheid a Sud-Àfrica, centrat en la figura de Nelson Mandela i en el mundial de rugbi al país el 1995.

Mas ha dit que la pel·lícula li recorda a la seva situació actual, però ha deixat clar que no es compara amb Mandela, sinó amb el capità de la selecció de rugbi de Sud-Àfrica, François Pienaar. En aquest sentit, l’expresident català ha explicat que, segons la pel·lícula, el cèlebre activista anti-apartheid li va donar un paper al capità del combinat sud-africà abans del campionat. Allí hi havia un poema escrit amb versos significatius, que ha volgut destacar Mas: “Sóc amo del meu destí i sóc capità de la meva ànima”. I ha reblat la metàfora: “Jo em sento com el capità, que rep aquell paper, en el qual el president Mandela li diu que quan estiguis al límit de les teves possibilitats, pensa que per aixecar-te i tirar endavant has de pensar això”.L’entrevista a Mas també ha comptat amb la presència de Joana Ortega, que ha afirmat que la sentència li dóna força per tornar a la vida política. L’exvicepresidenta de la Generalitat no ha descartat integrar-se al PDeCAT ni presentar-se com a independent pels exconvergents a l’alcaldia de Barcelona en les eleccions previstes per al 2019. Sobre Unió, el seu partit fins ara, ha dit que està “en fase de desintegració”. Irene Rigau també ha participat en l’entrevista i ha aprofitat per titllar d’“informacions parcials” una peça d’El Periódico on afirma que quan ella encapçalava Ensenyament “va desviar a l’escola concertada 81 milions d’euros de guarderies públiques”.