El Periódico entona el discurs de la ‘caverna’ i creu que el TSJC ha donat ‘caritat’ a Mas

La Vanguardia afirma sense citar dades que "no hi ha una majoria social rotundament rupturista"

El Periódico ha reaccionat a la sentència condemnatòria contra Mas, Ortega i Rigau amb un article del seu director, Enric Hernández, que s’apropa als postulats de la premsa madrilenya més antisobiranista. El periodista ha dit que “tant instructors com tribunals han estat relativament benèvols amb els encausats” i ha titllat d’“indulgència judicial” el veredicte. Així, com la ‘caverna’, dóna la sensació que el tribunal ha donat ‘caritat’ a Mas i que la pena hauria d’haver estat més contundent.

D’altra banda, l’editorial de La Vanguardia creu que tot i el sonor cop de porta dels tribunals a un procés participatiu que no arribava ni a consulta, “la legalitat no pot ser violentada, però el pacte polític és més necessari que mai”. A més, el text no creu necessari fer un referèndum per afirmar: “No hi ha una majoria social rotundament rupturista”. El director del rotatiu, Màrius Carol, expressa en un article un dilema entre legalitat i justícia, però no va més enllà i no insinua que la sentència dóna legitimitat per superar la llei espanyola.