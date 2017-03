Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 12:05 h

Aparca el debat de ser el futur candidat del PDeCAT, però assumeix que sota la jurisdicció espanyola no es podrà presentar

Si l'Estat es pensava que l'expresident de la Generalitat giraria cua i aniria cap a casa estava molt equivocat, Artur Mas ha admès que la inhabilitació l'impedirà presentar-se a qualsevol convocatòria electoral els pròxims dos anys sota la jurisdicció espanyola, però ha avisat: "Continuaré fent política de la manera que l'estic fent però no en primera línia, sinó amb ganes d'ajudar tothom qui vulgui"

La sentència del TSJC han motivat encara més a Mas, Ortega i Rigau a tirar endavant la seva involucració en el procés i la campanya per al referèndum. L'expresident ha aprofitat el veredicte per animar les bases independentistes, "si aconseguim fer el tomb i el projecte sobiranista arriba a bon port i l'Estat català futur substitueix a l'actual estat espanyol, jo estaria sotmès a la jurisdicció catalana", una consideració que permetria que els tres inhabilitats poguessin reprendre les seves carreres polítiques. En el cas de Mas, encara sense determinar, però amb una forta empenta per a l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, que mesos enrere apuntava a les seves intencions de concórrer com a candidata a l'alcaldia de Barcelona i avui es mostrava "tossudament convençuda" amb com va actuar en els preparatius del 9N. Irene Rigau, en aquest sentit, ha assegurat que no pensa deixar l'escó al Parlament mentre la sentència no sigui ferma: "penso actuar amb la responsabilitat d'un diputat electe".

Segons ha pogut saber directe!cat, l'expresident de la Generalitat no té intenció de frenar la seva activitat política com ha fet des que fa un any va cedir la presidència a Carles Puigdemont. Mas està disposat a mantenir i, fins i tot augmentar, el nivell d'implicació en tots els àmbits de la futura campanya pel 'sí' al referèndum.

