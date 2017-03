Rosa Díez aconsegueix fer el tuit més repulsiu i insultant sobre la condemna a Mas

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 12:10 h

Ho compara amb l'afusellament a Lluís Companys

Gerard Sesé @gerardsese - La creadora del partit, ara en vies d'extinció, Unión Progreso y Democrácia (UPyD) Rosa Díez, i que va forjar quasi tota la seva trajectòria política al PSOE, ha aconseguit fer un dels tuits més repulsius, fastigosos, insultants i vergonyants de tot l'unionisme que ahir radiava de goig i alegria després de la condemna del TSJC a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. Si existís un premi al tuit amb més odi i mala llet, Díez en seria la guanyadora.

Hoy es un buen día para recordar al General Batet, defensor de la legalidad.Detuvo a Compayns por orden de la República y Franco le fusiló. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 13 de març de 2017

Díez, ha ficat la pota estrepitosament i ahir"era un bon dia per recordar" la detenció de Lluís Companys aprofitant que s'havia fet pública la condemna a Mas pel cas 9N. A part de relacionar la mort d'un càrrec electe amb la sentència al president Mas, també ha demostrat la seva ignorància i desconeixement cap a la cultura que tant odia, el català, en escriure malament el nom de Companys. Això de la 'ny' no ho acaba de dominar i escriu 'Compayns", li deu sonar més bé. Aquí la perla que no ha esborrat: