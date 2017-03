L’exèrcit espanyol, acusat de tenir una actitud “desafiant i provocativa”

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 14:55 h

La campanya Desmilitaritzem l’Educació engega motors per fer front a la presència de les forces armades en el Saló de l’Ensenyament de la setmana vinent

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



L’exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira per la seva presència al Saló de l’Ensenyament de la setmana vinent a la Fira de Barcelona (entre els dies 22 i 26 de març), que aquest any ampliarà el seu estand de 36m² a 100 m². Així ho ha denunciat aquest matí en una roda de premsa la campanya Desmilitaritzem l’Educació, que ha anunciat que tindrà presència a la mostra per posar de relleu que “l’exèrcit no forma, recluta”. A més, un dels seus portaveus, Jordi Muñoz, ha afirmat que l’augment de la presència militar al Saló és mostra d’una “prepotència absoluta” i d’una actitud “desafiant i provocativa” com a reacció als intents d’alllunyar-la de la Fira.

Notícies relacionades

En aquest sentit, la plataforma també ha atiat el foc contra el president de Fira de Barcelona –i també de Freixenet–, Josep Lluís Bonet, de qui han denunciat “supèrbia desaforada” per no voler ni reunir-se amb l’entitat per barrar el pas a les forces armades. A més, s’han queixat que les administracions catalana i barcelonina no hagin pogut fer res per aturar els militars. Ara bé, han agraït que la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona com a mínim sí que s’hagin trobat amb Desmilitaritzem l’Educació –amb tot, mentre que Raül Romeva s’hi ha reunit dues vegades en l’avantsala del Saló, Ada Colau té previst fer-ho però no hi ha posat data, així que tot fa pensar que no es produirà fins després de la mostra.D’altra banda, Muñoz també ha lamentat que el consistori barceloní no reprovés Bonet per aquesta qüestió en una votació celebrada en comissió el mes passat on només la CUP i ERC van votar-hi a favor. El primer grup de govern, Barcelona en Comú, es va abstenir en la votació. Amb tot, els membres de Desmilitaritzem l’Educació han instat les forces polítiques a no intentar treure rèdit partidista de la situació.