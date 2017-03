L'adjudicació de l'organització de la Feria de Abril a la FECAC li pot costar car a l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 13:55 h

La Fundació Andacat reclama 126.000 euros com a indemnització per perjudicis a l'empresa municipal BSM, per cada any on les entitats i associacions no han organitzat les edicions de la Fira d'Abril des de l'any 2.015

Segueix la telenovel·la amb accent socialista a l'Ajuntament de Barcelona per les adjudicacions a les fundacions que han de ser les responsables de confeccionar la Feria de Abril de la ciutat comtal. directe!cat ja us va explicar que l'empresa municipal BSM va rescindir el contracte amb Andacat per atorgar a la FECAC per tres anys la licitació per a ser l'encarregada de dur a terme la Feria. Ara, Andacat reclama 126.000 euros com a indemnització per perjudicis. El judici es va celebrar el passat 9 de març.

La fundació Andacat ( Andalucia-Catalunya ha reclamat a l'empresa Barcelona Serveis Municipals (BSM) prop de tres-cents mil euros sense comptar els cent vint-i-set mil euros anuals per cada any en el qual la fundació no ha organitzat la Fira d'Abril, per trencar de manera unilateral el contracte que tenien per organitzar la fira d'Abril. Els fets es van produir des de l'any 2015 i ara s'ha celebrat el judici.

Arran d'aquesta situació, la Fundació va presentar una demanda contra a l'empresa. El judici es va celebrar el passat dijous 9 de març i el cas està pendent de sentència.

L'any 2014, darrer any de l'organització de la fira on va participar la Fundació, aquesta va obtenir beneficis dels quals el 10% es va repartir entre les entitats participants.

Cal recordar que la Fira de Abril és una bombolla d'oxigen econòmica que utilitzen les entitats per organitzar les seves activitats culturals al llarg de l'any. Barcelona Serveis Municipals ha tornat a adjudicar la Feria de Abril a la Federació FECAC tot i les greus irregularitats detectades en la celebració de l'anterior Fira d'Abril. Irregularitats que han estat obviades per BSM, donant-los l'organització de la mostra durant tres anys.



Pressions polítiques



Tal com va explicar directe!cat, la Fundació Andacat denuncia que possibles pressions polítiques haurien afavorit a la federació FECAC en l'adjudicació de la Feria de Abril d'aquest any. Un cop apartada del camí l'Andacat, s'obria el concurs públic. Daniel Salinero, president de la FECAC i càrrec de confiança de Núria Marín a l'Ajuntament de l'Hospitalet, hauria exercit pressions perquè el concurs caigués en favor de la FECAC. BSM, dirigida per Jaume Collboni i amic de Salinero, va acabar apostant per la FECAC.

