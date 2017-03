Mas tornarà a donar la cara i s'erigeix com el polític que més explicacions dóna

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 19:00 h

L'expresident compareixerà el 29 de març al Parlament per respondre sobre el cas Palau

L'expresident de la Generalitat, a diferència de Mariano Rajoy, sempre ha fet front a les calúmnies i les sospites que s'han avocat contra la seva persona. Amb la compareixença el 29 de març, Mas tornarà a donar la cara per una qüestió que ja va explicar el 2014 en la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.

Artur Mas tornarà a comparèixer per explicar les presumptes irregularitats de CDC, ho farà el 29 de març en la Comissió d'Afers Institucionals per respondre a les confessions dels exresponsables el Palau de la Música, Félix Millet i Jordi Montull, al judici del cas Palau. Amb aquesta posada en escena repetirà la que ja va protagonitzar el 9 de febrer del 2014 en la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, mesos abans havia ofert una roda de premsa, en concret el 29 de juliol del 2014, per respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació després de la confessió de l'expresident Jordi Pujol on anunciava que va tenir diners a l'estranger. El 3 de setembre del 2015, amb noves informacions sobre presumpte corrupció a CDC i amb les eleccions del 27S molt a prop, Artur Mas va comparèixer a la Comissió Permanent del Parlament per negar l'existència de les comissions de Teyco a canvi d'obra pública.

Ara, amb la compareixença del 29 de març l'expresident no només tornarà a donar la cara com ja ha fet en altres ocasions on l'ombra de la sospita l'acompanyava, sinó que certificarà que és un dels polítics que més explicacions ha donat quan la informació ha anat en contra del seu partit o la seva persona.

