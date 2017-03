Un miler d'adhesions en menys de 24 hores perquè s'erigeixi una estàtua de Johan Cruyff al Camp Nou

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 05:00 h

La iniciativa de l'Associació Manifest Blaugrana va enviar un burofax a la junta per tirar endavant un homenatge "digne"

Manifest Blaugrana, l'associació que va néixer per defensar un model de club arrelat al país, integrat a la societat, propietat dels seus socis i vinculat activament amb la societat i cultura catalanes i d'oposició a la junta de Bartomeu, ha encetat una campanya per homenatjar l'exjugador i entrenador del FC Barcelona, Johan Cruyff amb el hashtag #EstatuaPorta14.





Segons declara manifest, quasi un any després de la pèrdua de Johan Cruyff el FC Barcelona no ha realitzat cap acte d'homenatge "digne" a l'holandès, "pare del Barcelona modern". Manifest Blaugrana considera que "després d'un any de silenci per part del Club" és moment que l'associació reprengui la campanya #EstatuaPorta14 per aconseguir que s'aixequi una estàtua al davant de la porta 14 del Camp Nou en honor a Cruyff. Per això, l'entitat va emetre un burofax al Barça perquè atengués a la petició qualsevol soci i aficionat del club s'hi sumés a través del portal memorial14.cat , que ja compte amb més de mil adhesions.