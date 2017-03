La pressió social aconsegueix que Àngel Ros faci marxa enrere

Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 20:00 h

L'ajuntament pregunta als veïns si volen que retiri les plaques franquistes

Àngel Ros ha canviat en menys d'una setmana el seu discurs gràcies a la pressió social i veïnal. Ara fa uns dies explicava que si algú no volia una placa franquista a casa seva que "agafés un tornavís" i la despengés ell mateix. L'allau de crítiques davant del discurs segrestat dels socialistes lleidatans pels seus socis de govern, Ciudadanos, ha acabat tenint els seus fruits. Avui, la Paeria ha tramès una carta als propietaris d'edificis on consta que existeixen antigues plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda on se'ls comunica que aquestes es retiraran pròximament i els veïns hi estan d'acord.





L'acció compta amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida (FAV). La carta enviada informa els veïns que la placa existent en l'edifici on viuen, on figura l'anagrama de l'antic Ministerio de la Vivienda, serà retirada pròximament si no manifesten el contrari. El missatge adjunta un formulari per a que els veïns puguin comunicar si hi tenen cap inconvenient.

Segons el cens del Memorial Democràtic, a Lleida consta que hi ha unes 340 edificis o habitatges amb aquests símbols. Al conjunt de Catalunya n'hi ha 3.400, sense comptar Barcelona ni petits ajuntaments, per tant, el nombre total s'aproxima a 5.000.

La Paeria ha utilitzat la base del cens del Memorial Democràtic que assenyala en quins edificis de la ciutat perviuen encara l'antic anagrama amb les llances i el jou de la Falange. En la comunicació enviada als veïns, la Paeria assenyala que ''vol emprendre la retirada de les antigues plaques dels Habitatges de Protecció Oficial situades en edificis privats de la ciutat, atenent a les esmentades Lleis, i fer-ho de manera ordenada i evitant qualsevol situació de conflicte''. D'aquesta manera, el govern municipal ha fet un gir en el seu posicionament sobre aquesta qüestió després de la polèmica de la setmana on l'alcalde Àngel Ros va instar als qui feien nosa les plaques a agafar escala i tornavís per treure-les ells mateixos.