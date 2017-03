Última actualització Dimarts, 14 de març de 2017 17:55 h

Greu patinada del comú a Twitter

Gerard Sesé @gerardsese - Joan Coscubiela ha tornat a ficar la pota, aquest cop a Twitter. El comú ha volgut, com sempre fa, aprofitar un succés social per fer una arenga política però aquest cop no li ha acabat de sortir bé. Més aviat, ha errat. En l'intent de denunciar que no es fa prou per aturar l'homofòbia ha contribït a crear un discrus que no va molt a favor del col·lectiu LGTBI.

Els extrems es solen tocar i avui n'hem tingut un exemple. Joan Coscubiela ha volgut deixar clar que se sent ben diferent d'un homosexual. Almenys així ha titllat a tot el col·lectiu LGTBI després de l'agressió d'una parella de nois a les portes d'una discoteca de Berga quan es feien un petó.

El comú i diputat per Catalunya Sí Que Es Pot al Parlament, com sempre, ha volgut fer crítica arran del succés i ha dit: "Per combatre l'homofòbia no n'hi ha prou amb indignar-se amb agressions com la de Berga. Cal treballar cada dia pel respecte al diferent". De seguida, usuaris de Twitter han retret a Coscubiela perquè feia servir la paraula diferent. De moment, no només no ha demanat perdó sinó que manté publicat el tuit.



El llenguatge és molt potent i pot definir molt bé les persones. El lèxic atorga un sentit específic als fets i Coscubiela s'ha mostrat tal com és. Definir a un homosexual com una persona diferent és partir d'una base que hi ha una normalitat establerta de la qual algú se'n surt i esdevé diferenciat. Per tant, el que no segueix "la normalitat" esdevé "diferent". A més, ser "diferent" és sinònim de "no ser igual" un altre greuge gravíssim.











Per combatre l'homofòbia no n'hi ha prou amb indignar-se amb agressions com la de Berga. Cal treballar cada dia pel respecte al diferent — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 13 de març de 2017

