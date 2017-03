[Exclusiva] El Consell Comarcal del Barcelonès rep una nova clatellada

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 05:00 h

L’instructor demana l’arxivament de l’expedient obert al secretari Miquel Colom a petició del president i gerent del CCB per presumptes irregularitats greus

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Un infrme de la Sindicatura de Comptes sobre greus actuacions del CCB, unes factures pagades per constructores a la Feria d’Abril seguint instruccions de les empreses del CCB, investigats 18 consellers comarcals per l’aprovació d’un càrrec de confiança no previst a la llei i, ara, Més Economia ha tingut accés en exclusiva a l'arxiu de l’expedient obert al secretari d’habilitació nacional Miquel Colom (el primer que arriba malgrat que la llei ho preveu) a petició del president i gerent del CCB per presumptes irregularitats greus que han comportat una suspensió preventiva de la feina. Ara el CCB haurà d'abonar els salaris d’aquests mesos de suspensió i acceptar la reincorporació a la seva feina.

Notícies relacionades

, l’instructor nomenat pel Ministeri demana l’arxiu de l’expedient per manca total de proves, una nova clatellada a la negativa gestió que porten a terme el nucli dur del CCB, el president, el gerent i la secretaria accidental.L’instructor de l’expedient obert contra l’exsecretari del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB), Miquel Colom, que va denunciar diverses irregularitats en la gestió de l’entitat, demanarà al Ministeri d’Hisenda que s’arxivi el cas ja que no ha trobat cap indici de les “faltes molt greus” denunciades per l’administració territorial. El CCB va acusar Colom de paralitzar el funcionament de l’entitat i de diverses incompatibilitats en el seu càrrec públic amb d’altres activitats privades.La proposta de resolució, per contra, creu que els informes no preceptius de Colom tenien una “nul·la incidència efectiva en la continuïtat dels procediments” que analitzen. De manera similar, es descarta que s’hagi produït cap incompatibilitat entre les activitats privades de Colom i el seu càrrec públic, i fins i tot es corrobora que les tres societats mercantils per les quals va treballar van ser dissoltes abans que fos nomenat secretari de l’entitat. L’informe ha estat remés a la Direcció General de la Funció Pública que ha de prendre ara la decisió final sobre la suspensió cautelar de Colom.La revelació sobre el probable futur de Colom arriba el mateix dia que el CCB celebra un nou plenari, que estarà marcat per la investigació oberta per la Fiscalia la setmana passada, i per les crides de diversos partits a suprimir l’entitat. Tant PSC, CiU, la CUP com ERC han manifestat en els últims dies la voluntat d’eliminar l’ens comarcal i que les seves competències siguin assumides pels diversos ajuntaments del Barcelonès o per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).En el cas de la formació republicana i el partit anticapitalista , a més, s’ha reclamat que el consell comarcal col·labori amb la Fiscalia per investigar les possibles irregularitats detectades en la gestió del CCB i diversos organismes vinculats entre el 2005 i 2011, recollits en un informe fet públic el passat gener. Entre d’altres males pràctiques, el document recull la venda de terrenys públics per sota dels preus del mercat en benefici de tercers, la concessió irregular de contractes públics o la manca de pressupostos i finançament per realitzar obres públiques de tot tipus.