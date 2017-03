Junqueras especula sobre què farà l'Estat per impedir el referèndum

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 09:50 h

El vicepresident no descarta que Rajoy apliqui l’estat de setge sobre Catalunya

Guifré Jordan @enGuifre – Oriol Junqueras ha afirmat aquest matí que l’estat de les preparacions pel referèndum fan pensar que es podrà celebrar –excepte si Espanya no executa alguna mesura excepcional. En una entrevista a RAC1, el vicepresident del govern català ha afirmat que “ho tenim tot encarrilat” per convocar-lo, però també ha admès que “el dubte és què farà l’Estat per impedir-lo” i ha especulat que podria activar l'article 155 (suspensió de l'autonomia) o l'article 116 (estat d'alarma, excepció o setge) de la Constitució. Segons ell, “si l’Estat decidís aplicar l’estat de setge, és més difícil” tirar endavant la votació, però alhora, ha insinuat que una acció d’aquesta magnitud podria jugar en contra de la posició d’Espanya a la comunitat internacional.

Junqueras ha expressat que té clar el calendari dels propers passos, referèndum inclòs, tot i que no l’ha volgut desvelar. El també conseller d’Economia sí que s’ha mostrat convençut que, si el Sí guanya la votació, s’obrirà una negociació de repartiment d’actius i passius amb Madrid, que podria acabar amb el procés d’independència al Tribunal Internacional de Justícia amb seu a l’Haia.Sobre la remor que apunta a una suposada estratègia subterrània del PDeCAT per fer signar a Junqueras la convocatòria del referèndum perquè la justícia espanyola l’inhabiliti i el líder d’ERC no es pugui presentar a les properes eleccions al Parlament, el número 2 del govern ho ha rebatut explicitant que serà l’executiu en ple qui el signi. “Hi ha un compromís que aquest tipus de decisions les farem de forma col·lectiva, dóna confiança a tothom”, ha reblat. Amb tot, no descarta que el puguin inhabilitar.El president d’Esquerra també ha donat detalls de diverses reunions mantingudes amb Soraya Sáenz de Santamaría i Luis de Guindos i ha destacat el rebuig sistemàtic del govern espanyol a les propostes en matèria econòmica de la Generalitat. Junqueras ha lamentat que la Moncloa rebutgi la conversió del deute de curt a llarg termini, tot i que fins i tot els bancs hi estiguin d’acord. En aquest sentit, creu que si el govern català no participa a les negociacions sobre el nou model de finançament de l’Estat, serà beneficiós per la resta d’autonomies, ja que en cas que proposés quelcom, quedaria automàticament declinat per Rajoy per venir de Catalunya. El vicepresident ha explicat que així ho ha dit a reunions del Consell de Política Fiscal i Financera i alguns homòlegs seus han assentit.