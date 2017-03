Junqueras fa saltar pels aires les elucubracions del Grupo Godó

Claravalls Claravalls Claravalls

15 de març de 2017, 11.23 h

Molt be Oriol...cal plantar cara al feixisme del mitjans de informació que volem i publiquen el que els hi agradaria que passes.Ni un pas enrere i si cal el Parlament de Catalunya que proclami la independència.Escolteu hispanos unionistes si no us agrada us hi poseu fulles o foteu el camp cap a la vostre estimada España i us la confiteu.

Catalunya vol la independència per dignitat.Ppsoecs son els fills de l'assassí Franco.Les hemos destrozado su sanidad.Aquestes paraules us les farem menj... Llegir més