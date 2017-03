Eduardo Inda podria pagar cara la comparació del procés català amb ETA

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 11:55 h

L'entitat Drets el denuncia davant la Comissió espanyola d'Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme

Guifré Jordan @enGuifre – A Eduardo Inda li podria sortir cara la comparació del procés català amb els assassinats etarres d’avui fa un mes. L’associació Drets l’ha denunciat davant la Comissió espanyola d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme –un òrgan d’autocontrol de periodistes– per haver banalitzat el terrorisme i per haver posat a la mateixa balança els dos temes. A més, el text lamenta que ningú al programa on va proferir els comentaris li va contestar i ell no s’ha retractat de les seves paraules. L’entitat creu que s’han vulnerat tres normes deontològiques i, si la Comissió d’Arbitratge li dóna la raó, Inda podria quedar “molt humiliat” pels companys de professió , segons afirmen fonts de Drets a directe!cat.

L’entitat explica a aquest diari que “la llibertat d’expressió és un concepte molt ampli al codi penal espanyol” i que, per experiències prèvies, creuen que la denúncia no hagués tingut cap recorregut per procediments judicials. No obstant això, per aquesta via podria rebre un veredicte que l’assenyalés per haver infringit el codi deontològic i que l’instés a rectificar. I, si no ho fes, “seria una doble humiliació davant la professió”, comenta Drets.Durant una tertúlia al programa de ràdio esRadio, de Federico Jiménez Losantos, Inda va afirmar: “Aquest nivell de violència de Catalunya jo crec que no s’ha viscut ni al País Basc en els anys durs”. I va continuar: “És clar, allà podien matar a algun jutge, o a algun fiscal, que tampoc en van matar a tants”. En aquest sentit, Drets creu que l’impulsor del digital OkDiario ha vulnerat tres normes: el respecte a la veritat, la necessitat d’evitar expressions vexatòries o lesives, i els principis d’actuació segons els quals cal fonamentar les informacions difoses i cal separar la informació de l’opinió.