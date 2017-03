L’última enquesta i un 'crowdfunding' disparen Escòcia cap a la independència

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 13:25 h

Una campanya de l'SNP per recollir diners pel Sí recapta 270.000 lliures en dos dies

Guifré Jordan @enGuifre – Escòcia ja ha començat el recorregut per l’indyref2, és a dir, el segon referèndum d’independència. Just després que aquest dilluns Nicola Sturgeon anunciés oficialment que demanarà una nova votació a Londres, el Partit Nacional Escocès (SNP) va engegar una campanya de donacions per finançar la campanya del Sí amb l’objectiu d’aconseguir un milió de lliures en 100 dies. Quan han passat només 48 hores, el comptador del web de la campanya ja depassa el 25% de l’horitzó total i s’enfila a les 270.000 lliures. En poc més de tres hores, la campanya de donacions ja passava de les 66.000 lliures. L’èxit de la iniciativa, sumat a l’últim estudi sobre el sentit de vot en un potencial plebiscit, que conclou que el suport a la independència està en el màxim nivell històric.

Notícies relacionades

L’estudi, de Scottish Social Attitudes, es tracta d’un treball anual i, a diferència de la resta d’enquestes, “no tracta de mesurar les variacions en el clima polític a curt termini, sinó de centrar-se en el canvi a llarg recorregut”. I el resultat de l’any 2016 és que el suport a l’estat propi ha augmentat en l’últim any del 39% al 46%, una tendència sempre a l’alça des de 2012, quan la dada se situava al 23%. La convocatòria de la votació es va concretar precisament fa cinc anys i, des de llavors, la xifra només ha pujat. Fa tres anys, quan es va celebrar el primer plebiscit autodeterminista, l'enquesta marcava un 33% de suports, tot i que el resultat a les urnes va ser d'un 45%.L’autor de l’estudi explica que el referèndum de 2014 ha deixat un “llegat de suport dramàticament incrementat” a la independència, segons recull la BBC. Entre les dades més significatives, destaca que un 72% dels joves d’entre 16 i 24 anys volen marxar del Regne Unit, mentre que aquesta xifra cau en picat fins el 26% en el segment de més de 65 anys. La dinàmica, per bé que no tan pronunciada, és la mateixa a Catalunya.Nicola Sturgeon va assegurar abans-d'ahir que instarà el Parlament escocès a demanar l'indyref2 a Londres per poder-lo celebrar entre la tardor de 2018 i la primavera de 2019. Dos dies abans, el líder dels laboristes britànics, Jeremy Corbyn -l'homòleg de Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López quan un dels tres es converteixi en secretari general del PSOE després de les primàries de finals de maig-, va dir que el seu partit no s'oposaria a una segona votació.