El PSC demostra la seva obsessió malaltissa pel referèndum amb les esmenes als pressupostos

Última actualització Dimecres, 15 de març de 2017 17:55 h

Demana que només es tramitin les esmenes que el suprimeixin

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Al més pur estil Ciudadanos o PP, el PSC només vol que es tramitin les esmenes que suprimeixin les partides destinades al referèndum. Després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, es va obrir un període d'esmenes i els socialistes consideren que només aquelles que demanen la supressió de la disposició del referèndum són plenament congruents amb el dictamen i que són les úniques que s'han de tramitar.

El PSC ha demostrat la seva obsessió amb el referèndum i ha instat la Mesa a reconsiderar l'admissió a tràmit de les esmenes que han presentat JxSí i CSQP, i tres de les quatre que han demanat Cs perquè entén que no són coherents amb el dictaminat pel CGE, ja que apunten a modificar el redactat o ampliar-lo.

Les peticions registrades, signades pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demanen la supressió de la disposició addicional 31 "que aborda el referèndum.

Així mateix, assenyala que l'esmena de CSQP que advoca per reformular el text per afegir el referèndum pactat amb garanties "no protegeix la disposició addicional 31 d'un possible incompliment constitucional i estatutari".

També assenyala que no té sentit que Cs hagi demanat en les seves esmenes modificar la partida "per a processos electorals", ja que el CGE no la va declarar inconstitucional.

Notícies relacionades