Esquerra vol saber si el Gobierno investiga el possible frau fiscal de CR7

15 de març de 2017, 18.06 h

#1 Desviar? a on vius tu? al cul del teu novio? a diferència de vosaltres aqui es jutja els casos de corrupció, mentres que a espanya es tapa, es premia i es desvia l'atenció amb entreteniment com la merda de la lliga espanyola, toros, entre d'altres banalitats de nivell baix, però aptes per ments inferiors com la teva.



Si fós del Barça tu ara mateix estaries cagan-te amb tot com fas sempre, però com que és l'equip del franquisme, calles i desvies l'atenció.