Els tres escenaris que preveu l’ANC pels propers mesos

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 05:00 h

L'entitat sobiranista defensa que si l'Estat veta el referèndum, el Parlament -o l'Assemblea de Càrrecs Electes- ha de declarar la independència

Guifré Jordan @enGuifre – L’ANC es prepara per l’Assemblea General ordinària que aquest any celebrarà el 29 d’abril a Granollers i ha fet públic el full de ruta pels propers mesos que proposa als socis. El referèndum és un punt irrenunciable per l’entitat, i entra a detallar que hauria de ser binari, amb victòria pel Sí si arriba al 50%+1 vots i sense mínim de participació. No obstant això, l’Assemblea és conscient que l’Estat podria recórrer a alguna maniobra coercitiva que l’impedís, i és per això que planteja tres escenaris possibles pels propers mesos per garantir que el camí cap a la plena sobirania segueix fins i tot en cas de suspensió de l’autonomia. Cap d’ells preveu unes eleccions substitutòries al referèndum.

El primer escenari, ideal per a l’independentisme però poc probable, preveu l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica, la convocatòria d’un referèndum, la celebració de la votació sense oposició de Rajoy i l’inici de negociacions amb Madrid per fer efectiu el canvi de fronteres si guanya el Sí. En cas que guanyi el No, fi del procés. Amb tot, les opcions que el govern espanyol es quedi de braços creuats són ínfimes.El segon escenari és un bloqueig de l’executiu popular al primer dels passos descrits en l’escenari 1: la llei de transitorietat. En aquest supòsit, l’ANC “activarà les accions dirigides a exercir la plena sobirania del poble català en consonància amb el reconeixement únic de les institucions catalanes com a representants polítiques legítimament i democràticament escollides”. I si Rajoy continua amb el bloqueig fent impossible el referèndum per la via de les inhabilitacions o suspensions competencials, l’entitat farà lobby perquè el Parlament proclami la independència. En aquesta possibilitat, es preveu activar l'Assemblea d'Electes de Catalunya si el Parlament també caigués a mans de l’Estat per la força.L’últim supòsit és que la llei de transitorietat pugui ser aprovada però que Espanya veti per la força l’execució d’un referèndum. En aquest cas, “l’ANC només considerarà com a vigent la legislació sortint de la llei de transitorietat jurídica, [i] en farà obediència”. Així, promourà que Catalunya comenci a exercir la sobirania, és a dir, que passi a ser independent de facto.