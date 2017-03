Una App permetrà valorar l'atenció en català dels comerços dels PPCC

15 de març de 2017, 19.47 h





Irresponsabilitat lingüística :



Pràcticament tots:



Mango, tots els de Inditex, sabateries i.....i.....i......



I especialment si et trobes algun propietari unionista, quasi que fa que no t'entén .



Hi han una canalla que davant grans superfícies promocionen no se què, que ja directament et parlen em castellà.