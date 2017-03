Vicent Sanchis nega de manera taxativa que l’hagi col·locat el PDeCAT

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 09:45 h

El periodista defensa que no acceptarà pressions polítiques

Vicent Sanchis ha rebatut les crítiques dels últims dies que l’acusen d’haver aconseguit el càrrec de director de TV3 perquè el PDeCAT l’ha imposat. Durant una tertúlia a RAC1 –l’última en la qual participarà a l’emissora–, el periodista ha afirmat: “No crec que sigui tan fàcil, m’és molt difícil pensar que sense l’acceptació del PDeCAT i l’acord amb ERC, el consell d’administració [de la 'Corpo'] hagués tingut aquesta idea, però la CCMA va per lliure”.

A més, Sanchis ha afirmat que és més complicat: “En aquests moments de remodelació entre CDC i el PDeCAT, hi ha un moment gran de confusió, no crec que sigui tan fàcil”. El flamant nou director de TV3 també ha assegurat que ell va rebre la proposta d’ocupar el càrrec mitjançant una trucada de la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach. I ha reforçat la idea expressant que “jo no estic disposat a acceptar” pressions polítiques i que el seu predecessor no ha dimitit per la pressió. Així, ha negat que tingui la intenció d'influir en els informatius de 'La Teva'. Segons ell, “si els nomenaments a dit es fan consensuats”, són “absolutament clars” i les persones que se seleccionen “demostren” poder ocupar els càrrecs, són acceptables.