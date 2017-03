Ramón Cotarelo, ‘dinamita’ pura contra Susana Díaz i ZP

Un dels comentaris que ha fet més fortuna és un d’ahir a la nit, com a reacció al suport de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidenta andalusa: “L’inútil que va fallar a tot el món i va destrossar el PSOE dóna suport a la caudilla. Quin ‘combo’”. La successió de piulades és contundent, ja que l’acusa de “fer ‘tongo’ amb el cens” de les primàries i adverteix que s’ha d’anar amb compte “amb aquests pájaros, que no tenen escrúpols”. A més, afirma que ha ordenat als seus seguidors perquè facin difusió de la seva campanya, la qual titlla de “pur populisme caudillista”.

La caudilla y sus palmeros haciendo tongo con el censo. Ojo con estos pájaros, que no tienen escrúpulos. https://t.co/NtlHgIpFBJ

