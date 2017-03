Ràdio Vaticana: “Bufen vents de secessió a Catalunya”

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 12:55 h

L'emissora oficial de la Santa Seu està atenta al moviment sobiranista del país i podria jugar un paper clau en el reconeixement de l'hipotètic Estat Català

Guifré Jordan @enGuifre – “La veu del Papa i de l’Església en diàleg amb el món”. És l’eslògan de Ràdio Vaticana, l’emissora oficial de la Santa Seu, que aquesta setmana s’ha fet ressò de la independència de Catalunya amb una entrevista amb el diplomàtic italià Antonio Armellini. En la transcripció de la conversa al web de la ràdio, es presenta el tema amb un titular contundent: “Escòcia, Catalunya: creix el clam independentista a Europa”. A l’entradeta de la peça, s’explica que a Escòcia, Irlanda del Nord, Catalunya i el País Basc “bufen vents de secessió amb una certa força”, tot i que genèricament els barreja amb moviments “populistes”.

El septuagenari diplomàtic italià consultat per Ràdio Vaticana adopta el discurs oficialista i no es mostra contrari a les secessions (a Itàlia també hi ha un polze sobiranista amb la Lliga Nord, per bé que és menor i relacionat amb la xenofòbia), però sí que explica la responsabilitat dels estats i la UE en la crescuda dels moviments independentistes: “Europa podria contenir i promoure l’autonomia dins la mida actual dels estats que anessin perdent el fort caràcter nacional”. I segueix: “Això no passa, així que les autonomies de vegades es tornen rebels, com en el cas d’Espanya”.La Santa Seu i el Pontífex podria jugar un paper important en el reconeixement d’un hipotètic Estat Català. Durant les jornades de la FOCIR de fa dues setmanes, l’advocada Ana Stanič va explicar que Alemanya i el Vaticà van ser els dos estats europeus que van impulsar el reconeixement d’Eslovènia el 1991. A més, en una entrevista a Catalunya Ràdio , el canonge de la basílica Santa Maria Major de Roma, Valentí Miserachs, va dir: “Si s’assolís la independència, el Vaticà reconeixeria naturalment el nou estat, com ha fet amb tots”.D’altra banda, el setembre passat l’aleshores ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, va viatjar al diminut estat per entregar una carta al secretari vaticà de relacions amb els estats i amb el seu homòleg italià. En la missiva, va donar arguments contra la independència, que seria “contrària a la Constitució i al Dret Internacional”. A més, va afirmar: “Si es produís una sortida amb una declaració unilateral d'independència, Catalunya no seria un Estat, ni reconegut com a Estat per Nacions Unides”.