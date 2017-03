Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 13:00 h

El PSC no sabia res del que passava a Santa Coloma de Gramanet, o això és el que Miquel Iceta defensa. Durant l'entrevista a Els Matins de TV3, el primer secretari dels socialistes ha explicat que està seguint "poc" el judici del cas Pretòria perquè "d'això ja fa 8 anys" i es justifica dient que qui hi havia aleshores al partit "ha estat apartat" i afirma que "no hi ha elements de finançament del partit".

Iceta ha afegit més, "no teníem cap sospita, moltes coses no les saps" i ha fet un símil amb la situació del PDeCAT, "nosaltres a diferència d'altres partits no hem canviat el nom, són coses que són separades del partit" i ha etzibat que "a diferència del cas Palau, això són negocis personals o no hi ha implicats partits polítics". El socialista ha defensat que "si un alcalde meu fa coses estranyes o delictes el crido a l'alto"

Narcís Serra, un exemple a seguir

El primer secretari del PSC també ha defensat a un excompany socialista, Narcís Serra, imputat per Anticorrupció, juntament amb la cúpula de Catalunya Caixa, l'administració deslleial i provocar un forat de 720 milions d'euros. Iceta afirma que entén que l'entitat bancària no expliqui la seva relació amb el cas Palau i ha posat "la mà al foc" per Serra, qui diu que "no es va enriquir personalment, hi ha dubtes en la gestió" malgrat l'adjudicació de sobresous alts sense justificar i rebre una indemnització de 10 milions d'euros.