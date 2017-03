CSQEP dóna un cop de mà a PP i C’s perquè el TC pugui tombar la reforma del reglament

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 16:15 h

La tensió puja de to al Parlament el dia de la constitució de la ponència conjunta per modificar la normativa que regula la cambra catalana

16 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La tensió ha pujat aquest matí al Parlament per la constitució de la ponència conjunta per reformar el reglament de la pròpia cambra, un element clau per intentar aprovar la llei de transitorietat esquivant el Tribunal Constitucional. Junts pel Sí i la CUP han designat els ponents d’aquest treball, però les forces netament unionistes han anunciat que no hi participaran. Els comuns s’han sumat així al posicionament del PP i Ciudadanos, que busquen deixar sols els independentistes i desvirtuar la ponència, cosa que podria ser suficient perquè el TC fulmini la reforma.

Notícies relacionades

Ciudadanos va presentar un recurs d’empara a l’Alt Tribunal l’any passat contra la creació de ponències conjuntes de les lleis de desconnexió pel mateix motiu: les ponències no tenien el suport de tots els grups de la cambra. I el desembre passat el TC va donar la raó a la formació d’Albert Rivera i va anul·lar-les al·legant que s’havien vulnerat drets dels diputats que no volien participar-hi. A més, va afirmar que per poder-se considerar conjuntes, han de tenir el suport de la majoria o la totalitat de grups de la cambra. Així, el boicot al qual s’ha sumat Catalunya Sí que es Pot, l’unionisme tindrà encara més fàcil que l’Alt Tribunal tombi aquesta ponència.La plantada de l’oposició ha desencadenat en una picabaralla sobre els drets i deures dels diputats. El president de JxSí, Jordi Turull, ha denunciat “deixadesa de funcions” dels diputats i ha demanat a la mesa de la comissió que miri si el reglament preveu sancions en cas que els grups no participin en una ponència conjunta. La reacció de C’s i PSC ha estat furibunda: el diputat del partit d’Arrimadas José María Espejo-Saavedra ha considerat “tremendo i escandalós” que JxSí “ demani que s’apliquin sancions”. Al seu torn, el socialista David Pérez ha afegit que voler sancionar a l’oposició “dona una idea per on alguns volen portar aquest país”. “Turull, fa por”, ha afegit el diputat socialista.CSQP i PPC han demanat a JxSí que reconsideri la seva decisió d’impulsar una ponència conjunta per redactar la reforma del reglament amb l’argument que no serà “conjunta” tenint en compte que només estarà formada per representants de JxSí i la CUP. El portaveu dels comuns al Parlament, Joan Coscubiela, ha defensat la importància del reglament pel Parlament i ha denunciat que “no es poden canviar les regles del joc a la meitat del partit”. Turull li ha replicat assegurant que qui ha canviat les regles del joc no és JxSí, “sinó el govern espanyol, el TC i la fiscalia”.