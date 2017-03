16 de març de 2017, 18.38 h

Voldràn dir "el seu dret i llibertat" perquè el que és el respecte als demés no el tenen, no respecten les orientacions de cadascú.



Només venen per provocar, el que s'hauria de fer és ignorar la seva presència, que ningú en faci cas ni tant sols els mitjans, segur que llavors plorarien perquè "els discriminen" però que els donin pel cul. Se que és molt complicat, sobretot perquè certs mitjans coff coff Cuní coff coff en parlaràn, però estaría bé que tothom passés d'ells com ... Llegir més