El tuitaire que va fer mofa de la mort de catalans a Germanwings, condemnat a fer un curs de DDHH

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 16:30 h

També a tancar el perfil i a pagar una multa de 720 euros

9 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Nova i perillosa doble vara de mesurar de la justícia espanyola. Avui s'ha conegut la sentència contra un tuitaire que va fer publicacions ofensives i insultants contra els catalans aprofitant la tragèdia de l'accident d'avió de Germanwings. La catalanofòbia ha estat castigada amb presó però eludible si l'acusat fa un curset de drets humans. No és la primera vegada que hi ha una condemna per insults i injúries a Twitter, però amb diferent resultat.

La catalanofòbia es perdona

"Poca mierda veo en Twitter para haberse estrellado un avión lleno de catalanes'. Aquest és un dels tuits que ha sentenciat el perfil @Carkiskonami, que li imposa una multa de 720 euros, l'obliga a eliminar el perfil de la xarxa social, i si vol evitar la condemna de presó, el condemnat haurà de seguir un curs de drets humans, respecte a la igualtat i de no discriminació executat per la Direcció General d'Execució Penal si vol evitar la condemna de presó.

El condemnat, també havia fet tuits de l'estil: "Y que no se os olvide echar mierda sobre los catalanes sea cual sea el resultado", entre molts altres o 'El thriller catalán del futuro serán cortometrajes: a los cinco minutos los dos Mossos protagonistas ya habrán matado a cualquier sospechoso'.

Penes més grans a altres tuitaires

Fer broma de Carrero Blanco, per exemple, li va costar a la tuitaire Cassandra rebre una notificació de la fiscalia que demana 2 anys i 6 mesos de presó més 3 anys de llibertat vigilada. També el raper Valtonyc ha estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per una cançó contra els Borbons i polítics espanyols. Un altre tuitarie va ser condemnat a un any de presó, l'Ibai Otxoa Gil, per un delicte d'enaltiment del terrorisme comès en escriure a la xarxa social "Algú pot fer-li un tret al clatell a la infanta? Porfis".

D'altra banda, centenars de Tuits catalanofòbics han quedat impunes no només amb l'accident a Germanwings. També amb els atemptats de París, o les sentències pel cas 9N o els insults al mateix president Carles Puigdemont.

Notícies relacionades