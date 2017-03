Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 05:00 h

El quadre penjat al ministeri d'Educació de José Igacio Wert engradeix la llista de diners deixats en aquesta extravagància espanyola

CRÒNICA Gerard Sesé @gerardsese - Hi ha tradicions absurdes que el Regne d'Espanya encara manté. I no ens referim als toros, la sangria, la migdiada o la mateixa monarquia. Avui ens referim al fet de penjar quadres dels exministres, pintats per un artista a l'oli i a preu d'or. El passat dimecres, l'exministre José Ignacio Wert, va assistir a l'edifici del ministeri d'Educació del Gobierno per a inaugurar el seu retrat, que ha costat 20.000 euros. Però, si ens fixem en alguns altres retrats de polítics de "la casta" espanyola que s'ha anat alternant en el poder de la Moncloa, del PP i del PSOE, encara resulta un preu força barat.

Retrats de Rafael Cidoncha



El retrat de l'exministre Wert



El retrat de Rajoy



Retrat de Francisco Álvarez-Cascos



Retrat de José Bono

Una tradició anacrònica

Sí, costa molt d'entendre que en plena era digital, que fins i tot el mòbil més precari fa fotografies acceptables, es destini una quantitat tan desorbitada de diners públics a fer retrats pintats de polítics. El quadre de Wert va costar 20.000 euros a les arques del pressupost d'Educació. L'artista que s'ha encarregat de la pintura és Rafael Cidoncha. El pintor està de moda entre la "jet set" espanyola i ja ha fet retrats a altres membres del PP com Isabel Tocino, Ana Maria Pastor, ministres franquistes com Pio Cabanillas o el mateix Juan Carlos I. També ha jugadors del Madrid com Sergio Ramos o artistes com Mario Vargas Llosa.

Des de la transició... més d'un milió

Des de la transició fins a l'actualitat, els diferents governs espanyols del PP i del PSOE han gastat més d'1,3 milions d'euros en retratar els seus exministres sobre un llenç en blanc. Una pregunta de Gaspar Llamazares l'any 2014 va obligar al govern a donar dades, tot i que no es va poder ser exacte per falta d'algunes factures. Només es disposen de dades des de 1994 i hi ha quatre retrats de ministres de l'etapa de 1977 a 1985 que no consta preu.

Els retrats més cars

Els expresidents, José María Aznar va gastar 82.600 euros pel seu retrat i Felipe González fins a 69.600 euros, tots dos quadres col·locats en els passadissos del Palau de la Moncloa i pintats per Hernán Cortés Moreno.

La pintura de José Bono, president del Congreso en època Zapatero, va costar de 82.600 euros.

Però el rècord el té Francisco Álvarez Cascos, exministre de Foment, que va destinar 194.700 euros al seu retrat. La pressió social va acabar que es rescindís el contracte amb el pintor Antonio López, pintor de la Família Real.

Rajoy té 4 retrats

Mariano Rajoy, està penjat per les parets fins a quatre vegades, ja que té un retrat per cada càrrec que ha ocupat: com a ministre d''Interior, Educació i Cultura, Administracions Públiques i President del Govern.



Obres d'un baix valor artístic



Els autors són sempre elegits per "l'homenatjat". Els pintors més utilitzats i cotitzats són Hernán Cortés, Cristóbal Toral, Ginés Liébana o Bernardo Torrens. El País feia una peça fa uns anys on consultava els directors dels principals museus de l'Estat que coincidien en afirmar que aquest tipus de retrats no tenen, en general, un gran valor artístic, i el seu valor documental pot ser reemplaçat en l'actualitat fàcilment per altres mitjans de reproducció.