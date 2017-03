Puigdemont se salta la diplomàcia espanyola i explicarà el procés a Hardvard

Sota el nom 'Catalunya, Escòcia i el Calexit', el col·loqui al qual ha estat convidat s'emmarca en un seminari organitzat per la universitat sobre les noves democràcies europees, que va començar dilluns 23 de gener i finalitzarà el dilluns 1 de maig.

Dilluns 27 de març la diplomàcia espanyola veurà impotent com Carles Puigdemont parlarà del procés a Hardvard, on ha estat convidat a explicar el moviment sobiranista en un col·loqui al costat del professor José Manuel Martínez Sierra.

