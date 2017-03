SCC amenaça l'independentisme: “El procés no pot ser pacífic"

Última actualització Dijous, 16 de març de 2017 19:45 h

L'entitat utilitza la retòrica més dura per promocionar la manifestaci´

Societat Civil, l'entitat nacionalista espanyol que lluita contra l'independentisme amb un finançament anònim d'un milió d'euros, ha tornat a tirar de demagògia per combatre la majoria sobiranista afirmant que “el procés no pot ser pacífic perquè trenca la pau social”

Després del fracàs de la manifestació del passat 26 de febrer a la plaça Urquinaona, que va aglutinar menys de trenta persones, els nacionalistes han fet una crida per manifestar-se aquest diumenge sota el lema 'Aturem el cop separatista', amb una retòrica que sona a amenaça: "El procés no pot ser pacífic perquè trenca la pau social". Les paraules, del vicepresident de l’entitat, José Domingo, han servit per anunciar la mobilització d'aquest diumenge que pretèn “recuperar la democràcia a Catalunya”





ÉXITO ROTUNDO DE LA MANIFESTACIÓN DE @Societatcc



MI ENHORABUENA pic.twitter.com/QVGhh9nvPU — ((( Ber ))) (@Berlustinho) 26 de febrer de 2017 SCC, acostumada a interpretar com volen els documents oficials, han afirmat mitjançant el vocal de la junta directiva de SCC, Rafael Arenas, que la crítica del Consell d'Europa sobre la reforma del Tribunal Constitucional que fa que la institució sigui jutge i executor de les sentències i manqui de "neutralitat, és en realitat un reforç al TC: "no està en sintonia amb el que defensen els independentistes, a Catalunya no es compleixen les sentències.

