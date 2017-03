[Vídeo] Sky News escolta com el 'sí' guanyarà el referèndum català

Romeva ha aprofitat per fer una picadeta d'ull a la democràcia del Regne Unit “perquè ha permès als escocesos debatre sobre el seu futur polític”, un fet que “no és el cas de l’Estat espanyol”, ha lamentat.

