Alejo Vidal-Quadras demana l'ús de la força per acabar amb el procés

17 de març de 2017, 10.22 h







"" El hecho de que los objetivos del separatismo catalán sólo puedan alcanzarse mediante la violencia o la ilegalidad prueba su perversidad.

— Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 17 de març de 2017""







Així la democràcia, que en el temps del FRANQUISME només es podia assolir o per la violència o per la il.legalitat, això TAMBÉ és prova de la seva perversitat, . . . segons el boig paranoic de l'Alejo Vidal Quadres, la riota del Parlament Europeu.





