[Àudio] Fachin es contradiu sobre el referèndum en un lapse de 10 segons

Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 10:10 h

El diputat de CSQEP afirma que "on hi hagi una urna hem de participar" però just després es mostra reticent al referèndum promès per Puigdemont

Albano-Dante Fachin ha fet dues declaracions aparentment contradictòries aquest matí sobre el posicionament de Podem Catalunya, la formació que dirigeix, envers el referèndum que el govern de la Generalitat té previst convocar pels propers mesos. I les ha fet en el lapse de 10 segons durant una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. El dirigent comú ha explicat que va participar en la consulta del 9N perquè “on hi hagi una urna hem de participar”. No obstant això, just després, ha posat pegues al “referèndum unilateral” de Puigdemont i no ha assegurat la participació ni d’ell ni del seu partit a la votació.

Encara sobre el plebiscit que planteja l'executiu català, ha dit que "aquesta decisió no la prendré jo”, i ha assegurat que “consultarem a les bases”. I ha continuat: “La idea de referèndum unilateral, com a idea de referèndum que s'hauria de fer és realment complicada”. Uns minuts abans, el secretari general de Podem ja havia afirmat que “un referèndum unilateral no és un referèndum”, al·legant que “no compleix aquesta capacitat de posar en un mateix pla una sèries d’opinions discordants que un cop es voten succeeixen una sèrie de coses”. Amb tot, ha evitat rebutjar-lo pel fet que no està pactat amb l’Estat. El diputat de Catalunya Sí que es Pot també ha revelat que en la consulta del 9N va posar al sobre “un cartell que deia No al TTIP”.Durant l’entrevista, també ha fet una acusació contundent contra el sistema sanitari català: “Jo fa deu anys que estic dient que el model sanitari català és un pou de corrupció i segueix sent el mateix”. Tot seguit, i sense aportar més arguments, ha moderat la declaració però no s’ha desdit: “Tal i com està muntat i tal com es governa dóna i obre les portes a una corrupció que l’hem vist històricament”.