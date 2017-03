Podem Catalunya preveu deixar que ICV s’enfonsi amb els seus deutes

Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 11:30 h

Albano-Dante Fachin ha dit que la nova formació que impulsa Xavier Domènech no ha d'assumir el forat de 13 milions dels ecosocialistes

Podem Catalunya no vol que la nova formació en construcció que està intentant aglutinar tota l’òrbita dels comuns es faci càrrec dels deutes d’Iniciativa. Ho ha confirmat aquest matí a Catalunya Ràdio el secretari general de la formació, Albano-Dante Fachin: “Aquest nou espai ha de néixer nou, ha de ser subjecte i, per tant, no ha d’assumir les càrregues de cap de les organitzacions, això és bo per obrir una nova etapa”. Una posició que ha reiterat dient que és “imprescindible” no incloure el deute d’ICV en la nova formació, cosa que pot condemnar els ecosocialistes a una desaparició inevitable. El forat és de 13 milions d’euros (12,5 dels quals a bancs) segons dades de 2013, les més actualitzades publicades pel Tribunal de Cuentas espanyol.

Depenent de com s’acabi d’articular, les subvencions i els ingressos que el nou partit dels comuns aconsegueixi per càrrecs electes i de confiança aniran a les pròpies arques, i no a les de les formacions que la conformen, ja que l’objectiu de la maniobra és un major grau de confluència. De fet, la intenció de Xavier Domènech és que es dissolguin tots els elements que fundaran el nou actor polític. Si no fos així, però, la falta d’ingressos cap a ICV i la possible negativa de la resta a assumir el forat econòmic ecosocialista deixaria igualment la seva viabilitat penjant d’un fil.Amb tot, la confluència total encara està en dubte perquè el secretari general de Podem Catalunya ha expressat les seves reticències durant l’entrevista. Fachin ha recordat les exigències del seu partit amb un codi ètic comú, les llistes obertes, i la possibilitat que els inscrits a Podem Catalunya també puguin participar. Si no s’accepten per part d’ICV, EUiA i Barcelona en Comú, creu que “nosaltres no podríem participar en aquesta fase, però sí en altres fases”. Una possibilitat que ha apuntat seria fer una coalició entre el nou partit de Colau i Podem de cara a les properes conteses electorals. Els afiliats a la formació d’Iglesias a Catalunya voten des d’ahir i fins demà si accepten la confluència total o no.