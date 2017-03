Els Mossos immobilitzen el bus de 'Hazte Oír' al peatge de Martorell

Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 11:55 h

ACN Girona .- La Generalitat ha obert l'expedient sancionador a l'autobús d'Hazte Oír tan bon punt el vehicle ha entrat aquest divendres al matí a Catalunya. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra han aturat el bus a Martorell per fer-li una inspecció; precisament, arran de l'expedient que ha tirat endavant Acció Social. La policia comprovarà la documentació del vehicle, en revisarà l'estat (per exemple, els pneumàtics) i decidirà si l'immobilitza o no. La consellera d'Acció Social, Dolors Bassa, assegura que la multa a què s'enfronta l'entitat pot pujar als 3.000 euros. Bassa diu que l'autobús, tot i haver canviat el lema, ja ha portat "prou polèmica". "En un espai de convivència com Catalunya, on la discriminació ha de tenir tolerància zero, aquest ja és prou motiu per obrir l'expedient sancionador", ha afirmat.

Una bandera gai per rebre'ls a Pallejà



L'Ajuntament de Barcelona busca les vies per aturar-lo



L'Ajuntament de Barcelona ha demanat un informe als seus serveis jurídics per estudiar si pot aturar el bus d'Hazte oír' d'acord amb l'ordenança de paisatge urbà i de la llei de publicitat, si és que al final arriba a la ciutat. "Si entren a la ciutat la voluntat és requerir-los perquè desisteixin de fer aquesta publicitat que pot atemptar contra la dignitat dels nens i nenes de la ciutat, i si es neguessin podríem arribar a immobilitzar-lo", ha apuntat el tinent d'alcaldia Jaume Asens en roda de premsa, on alhora ha reconegut que "és més difícil i fins i tot pot ser impossible" actuar penalment amb el canvi de retolació que ha fet l'entitat. L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb la Generalitat, i aquesta li ha transmès que s'estava coordinant amb Fiscalia.





L’Ajuntament de Pallejà (Baix Llobregat) no autoritzarà l’acte que l’entitat Hazte Oír té previst fer al municipi vallesà aquest divendres a dos quarts de dotze del migdia. L’entitat ha convocat un acte on es conduirà un autobús per la via pública que exhibeix el missatge ‘Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bullyng’. Des del consistori s’ha informat que atès que l’entitat “no ha sol·licitat cap permís o autorització” per fer l’acte públic a la via urbana del municipi, i atès que “incompleix el principi bàsic de convivència i respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos o sexuals”, se li “denegarà el pas i la realització de l’acte”.