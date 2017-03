Eurodiputats conservadors, socialdemòcrates, liberals i verds ignoren les extorsions del PP

Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 16:30 h

Diversos representants de l'Eurocambra lamenten la sentència pel 9N i critiquen la "tossuderia" del govern Rajoy

Diversos eurodiputats d’ideologies transversals han ignorat les aparents extorsions del PP en forma de correus electrònics i han fet declaracions rebutjant la sentència que condemna Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a inhabilitacions per haver organitzat el 9N. Conservadors, socialdemòcrates, liberals i verds han titllat de “lamentable” i “molt preocupant” el veredicte del TSJC. Els posicionaments arriben després que el Partit Popular enviés un correu a tots els eurodiputats dient que tant la consulta de 2014 com la votació que es prepara per 2017 són il·legals. Els conservadors espanyols ja van enviar una comunicació a tots els companys de grup parlamentari europeu fa unes setmanes per recomanar-los que no anessin a la conferència de Brussel·les de Puigdemont el 24 de gener passat.

“Vaig conèixer el senyor Mas quan vaig ser observador del procés participatiu, i feia tot el que podia per reflectir el desig de fer un referèndum”, recorda Ian Duncan, que és un unionista conservador escocès. Al seu torn, el copresident dels Verds a l’hemicicle europeu, Philippe Lamberts, ha dit: “El que realment em preocupa com a legislador europeu és la tossuderia de les autoritats espanyoles cap a Catalunya”. I continua: “Sento que la tossuderia del govern del PP a Madrid està fent el diàleg gairebé impossible i això és molt preocupant”, afirma, remarcant que “mai és saludable que en una democràcia hi hagi grans temes simplement ignorats”.El líder dels socialdemòcrates a l’Europarlament, l’italià Gianni Pittella, assegura en declaracions a l’ACN que els socialistes “sempre” han apostat per “donar la màxima autodeterminació i autonomia però amb respecte per la llei i la constitució”. Segons Pittella, cal escoltar les demandes dels ciutadans i tenir-les en compte perquè “un escoltar burocràtic” sense oferir respostes “no funciona”.“Estic molt decebut”, assegura l’eurodiputat liberal croat Ivan Jakovcic. “He llegit molts articles, he rebut molts i molts correus electrònics de diversos grups polítics i col·legues d’Espanya, i de la societat catalana”, explica, precisament la setmana que tant PDeCAT i ERC com el PP han enviat cartes a tota l’Eurocambra sobre la sentència del 9-N.