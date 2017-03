ETA es desarma tot i les provocacions del govern espanyol

El gest a favor del procés de pau dels bascos xoca frontalment amb l'immobilisme i la contundència del govern espanyol, que no ha ofert cap gest per desencallar la situació. Ara, amb aquesta nova situació, gràcies a la banda, el procés de pau podria encaminar la seva recta final definitiva.

La saviesa popular podria aplicar aquesta frase feta: dos no es barallen si un no vol. Un dels detinguts el passat 16 de desembre al sud de França, Jean-Noël Etcheverry, ha revelat avui que la banda ETA es desarmarà totalment el pròxim 8 d'abril: "ETA ens ha confiat la responsabilitat del desarmament del seu arsenal i, a la tarda del 8 d'abril, ETA estarà totalment desarmada", ha declarat Etcheverry al diari 'Le Monde'.

