Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 14:25 h

4 regidors del partit de Rivera van votar a favor d'un càrrec de confiança presumptament il·legal

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Les múltiples irregularitats que s'han produït al Consell Comarcal han esquitxat també a Ciudadanos que, ara mateix, té 4 regidors del Barcelonès investigats (allò que abans es coneixia com imputats) per haver votat a favor d'un càrrec de confiança presumptament il·legal que posteriorment un informe del secretari Miquel Colom ho confirmava. Cal recordar que el secretari Colom va ser fulminat i apartat del seu càrrec pel Consell en no ser compatible el seu càrrec amb les seves activitats privades. L'instructor de l'expedient, però, ha determinat que Colom va tancar correctament les empreses un cop va ser secretari. La regeneració democràtica de Ciudadanos salta pels aires pels investigats al Consell Comarcal.

Nervis a Can Rivera

L'escàndol s'ha sentit com una puntada al fetge a Ciudadanos que han pretès ser el partit de la regeneració democràtica i de la tolerància zero amb la corrupció. De moment, però, ningú ha demanat la dimissió dels 4 regidors del partit: María Magdalena Barceló Verea (Barcelona), Santiago Alonso Beltrán (Barcelona), Rainaldo Ruiz Narváez (L'Hospitalet de Llobregat) y Pedro Sánchez Álvarez (Sant Adrià de Besòs).

La notícia de la investigació de la fiscalia ha generat un gran soroll al partit d'Albert Rivera. Alguns dirigents els resulta incomprensible que els seus quatre representants al Consell Comarcal votessin a favor de la proposta de nomenar un convergent com a adjunt al gerent, un càrrec que no seria legal. A més, s'ha de tenir en compte que Ciudadanos va ser l'únic grup de l'oposició que va votar a favor. Molts militants demanen explicacions per aquest vot, ja que per exemple la CUP va votar en contra i Esquerra i els comuns es van abstenir.

Contradicció 1 - Els Estatuts de C's

Amb la no actuació de la direcció de Ciudadanos ni la petició de la dimissió dels investigats, el mateix partit està contradient els nous estatuts que a l'article 10.3, diu que "els representants institucionals i els càrrecs orgànics del Partit hauran de posar el seu càrrec, i si escau l'Acta, a disposició del Comitè Executiu" si "són investigats, encara sense acusació, en el transcurs d'una investigació judicial, tractant-se d'un delicte de corrupció, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de fons públics i qualsevol altre comprès en el títol XIX del codi Penal".

Contradicció 2 - El pacte de legislatura amb el PP

Encara més lamentable és el fet de no respectar allò que ha pactat amb el PP per a la investidura de Rajoy, a proposta de Ciutadans, de separar els càrrecs públics investigats, tal com es llegeix en el punt 93 d'aquest acord: "El Partit Popular i Ciutadans es comprometen a la separació immediata dels càrrecs públics que hagin estat imputats formalment o encausats per delictes de corrupció, fins a la resolució definitiva del procediment judicial. Així mateix, es comprometen al fet que les persones que es trobin en aquesta situació no puguin ser incorporades a les candidatures electorals ni ser nomenats per a ocupar càrrecs públics".

La setmana que ve, a partir de dilluns, declaren tots els regidors investigats per aquest cas (els de Ciutadans, PSC i CiU).

Notícies relacionades