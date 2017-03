Romeva ‘conquereix’ una de les capitals que podrien reconèixer primer un Estat Català

Última actualització Divendres, 17 de març de 2017 18:35 h

El conseller d'Exteriors està de visita a Eslovènia, on es reuneix amb representants polítics del país

Guifré Jordan @enGuifre– Raül Romeva és avui de visita a un dels països que podrien jugar un paper determinant en el reconeixement d’un hipotètic Estat Català, Eslovènia. El conseller d’Exteriors ha fet una conferència aquest matí al ‘think tank’ Slovenian Society for International Relations a la capital, Ljubljana, en la qual també ha participat l'eurodiputat i exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl. Durant el viatge també està mantenint reunions de treball amb "representants polítics del país" -segons fonts d'Exteriors- i fent entrevistes als principals mitjans eslovens.

Durant la xerrada, Romeva ha aprofitat la sentència del TSJC sobre el 9N d’aquesta setmana per afirmar: “Artur Mas ha estat inhabilitat per 2 anys, això és un problema, preguntes i et castiguen, això no és acceptable”. A més, ha recordat el compromís de convocar un referèndum enguany, perquè “no hi ha alternativa, ho hem intentat tot, i de moment no ha passat res; tot i això, la millor solució seria un [plebiscit] pactat”. Segons el conseller, una Catalunya independent continuarà a la UE i s’ha formulat una pregunta retòrica: “Qui estarà content de no tenir a Europa una societat, una economia com Catalunya? Ningú”. Romeva aventura que els 28 seran pragmàtics i que, fins i tot, Espanya i la Unió s’asseuran a negociar.Eslovènia va néixer com a estat independent fa un quart de segle, després de suportar negatives de la Unió Europea fins a un parell de dies abans de fer una Declaració Unilateral d’Independència posterior al referèndum. El territori va obrir pas a que altres repúbliques balcàniques poguessin aconseguir la plena sobirania –no abans sense passar per guerres– i podria decidir donar suport a Catalunya tenint en compte els paral·lelismes entre una i altra situació.Quinze anys més tard, Ljubljana va tardar només 15 dies a reconèixer Kosovo com a estat independent. El novembre passat, Eslovènia va ser el primer país de la UE a afirmar oficialment que Rússia ha agredit les fronteres d’Ucraïna en els últims anys, i el mateix mes, després de les eleccions als EUA, va mostrar-se capacitat per fer de pont i apropar posicions entre la Casa Blanca i Rússia. El país balcànic és el país d’origen de l’actual primera dama, Melania Trump. Així, el passat recent i la vocació d’involucrar-se en assumptes internacionals de primer nivell podrien portar Ljubljana a fer un gest amb Catalunya quan arribi el moment.